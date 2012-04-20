Яценюк провів брифінг з главою МЗС Чехії і екс-главою МЗС Франції

Про це він сказав під час прес-брифінгу, в якому брали участь міністр закордонних справ Чехії Карел Шварценберг та міністр закордонних справ Франції (2007 – 2010) Бернар Кушнер, повідомили УНІАН у прес-службі «Фронту Змін».

Брифінг проходив у рамках 5-го Київського безпекового форуму «Демократія – слово чи цінність? Роль демократизації у глобальних безпекових процесах».

А.Яценюк наголосив на важливості парафування та підписання цієї угоди, але додав, що “від парафування до підписання дуже далека дорога”.

«І абсолютно зрозуміло, що угода не буде підписана доти, доки в Україні не буде відновлена демократія, не пройдуть чесні й прозорі вибори, і доки не будуть зупинені політичні переслідування», - сказав він.

А.Яценюк заявив, що «українці вимагають підзвітної влади, чесних виборів і прагнуть кращого майбутнього».

За його словами, сьогодні в Україні «корумпована влада, повна соціальна нерівність, велика прірва між багатими і бідними, ручне управління Президента».

Він наголосив, що для того, щоб «зупинити скочування України до автократичного режиму, необхідно прикласти зусилля для зміни стандартів у державі».

«Україна - європейська країна. Проте нам необхідно докласти величезних зусиль, щоб дійсно встановлювати і просувати в нашій країні європейські цінності», - переконаний А.Яценюк.

Він нагадав, що цього року в Україні мають відбутися парламентські вибори – «і це шанс для змін». «Не лише поява нових прізвищ в уряді та парламенті, але зміни стандартів і всієї системи», - підкреслив він.

А.Яценюк переконаний, що «Україна буде демократичною країною. І це завдання всіх 46 мільйонів українців».