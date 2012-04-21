Власенко обурений примусовою госпіталізацією Тимошенко до лікарні

"Сьогодні перший заступник міністра охорони здоров'я Раїса Моїсеєнко разом з паном Євгеном Барашем – керівником Харківського управління Державної пенітенціарної служби фактично підтвердили, що вивезли Юлію Тимошенко до лікарні без її згоди на це. Також немає письмової згоди Юлії Тимошенко на госпіталізацію", - сказав захисник екс-прем'єра, повідомляється на сайті Ю.Тимошенко.

При цьому захисник нагадав, що раніше, коли Ю.Тимошенко перевозили на обстеження до лікарні на дві години, «лікарі з Банкової брали у неї письмову згоду». "Лікарі з Банкової два дні поспіль наполягали на тому, щоб негайно розпочати лікувальні процедури, але Юлія Тимошенко не надавала на це своєї згоди та відмовлялася від цього без консультації з захисниками", - повідомив він.

Також С.Власенко висловив обурення тим, що представники пенітенціарної служби наполягають на тому, що тепер захисники можуть відвідувати Ю.Тимошенко лише "відповідно до графіку роботи медичного закладу". "Але я, як офіційний захисник у справі, не повинен звертатися з додатковими заявами та клопотаннями про побачення з Юлією Тимошенко", - підкреслив захисник.

С.Власенко також припустив, що жінка, яку привезли з Ю.Тимошенко до лікарні, є її сусідкою по камері. "Я не виключаю, що це була співкамерниця. Я здивуюся, якщо це була вона, і ще більше здивуюся, якщо це був хтось інший", - додав він.

Як повідомлялося, увечері екс-прем'єр-міністра Ю.Тимошенко госпіталізували в Центральну клінічну лікарню № 5 "Укрзалізниці" Харкова.

За даними ЗМІ, її було доставлено до лікарні близько 23.00, а процедура перевезення була схожою на спецоперацію: о 18.00 у Качанівську колонію проїхали дві швидкі допомоги, мікроавтобус і чотири міліцейські машини. При цьому біля стін колонії знаходилося ще кілька міліцейських машин. Приблизно в цей же час персоналу ЦКЛ була дана вказівка додому не йти, залишатися на робочих місцях.

Повідомлялося також, що разом з Ю.Тимошенко до лікарні привезли ще "якусь жінку".

Сьогодні начальник Управління Державної пенітенціарної служби України в Харківській області Євген Бараш повідомив, що жінки утримуються в одній палаті лікарні «Укрзалізниці». Він додав, що друга госпіталізована, яка засуджена за злочини в сфері господарської діяльності, має подібну патологію.