Тарасюк думає, що новий вирок Тимошенко уже лежить на Банковій

Другий обвинувальний вирок проти екс-прем'єр-міністра України Юлії Тимошенко вже лежить на Банковій.

Про це заявив народний депутат від фракції НУ–НС, лідер НРУ Борис Тарасюк, коментуючи справу про борги корпорації "Єдині енергетичні системи України" (ЄЕСУ), яку розглядає Київський районний суд у Харкові.

"Мені не відомо, яким буде цей вирок, але я можу спрогнозувати, що він уже лежить в Адміністрації Президента", – цитує Тарасюка Gazeta.ua.

За його словами, завданням нинішнього судді Тимошенко Костянтина Садовського, як і попереднього (Родіона Кірєєва), буде лише проголосити цей вирок.

На думку Тарасюка, влада, затіявши цей процес, намагається підстрахувати себе, коли їй доведеться піти назустріч Європейському суду з прав людини щодо попередньої справи і звільнити Юлію Тимошенко.

"Цей протиправний суд – просто запасний варіант. Це свідчить про те, що влада має на меті у будь-який спосіб, переважно антизаконний, тримати Юлію Тимошенко за ґратами щонайменше до президентських виборів. Не кажучи вже про парламентські", – резюмував Тарасюк.