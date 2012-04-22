"Батьківщина": МОЗ півроку брехало, що Тимошенко здорова

Як повідомили УНІАН у прес-службі партії, операція «лікарня» була лише приводом для чергової порції брехні про Юлію Тимошенко».

«Абсолютно зрозуміло, що ніхто і не збирався лікувати екс-прем'єра, а всі ці дії були зроблені лише з метою чорного піару - вчергове заявити на всю країну, що Тимошенко відмовилася лікуватися в харківській лікарні».

«Тюремники та МОЗ визнали, що перевели Юлію Тимошенко без її письмової згоди. Вони знали, що екс-прем'єр наполягала на зустрічі з адвокатами перш ніж розпочати лікування, а це могло статися не раніше ніж у понеділок, перший робочий день», - йдеться у повідомленні.

Між тим, у партії нагадали, що незалежні німецькі лікарі чітко заявили у своєму висновку: ефективне лікування Юлії Тимошенко в лікарні «Укрзалізниці» Харкова не видається імовірним, а терапія там не буде успішною.

«Лідер опозиції, як і раніше, наполягає на двох речах: перше - це неухильне дотримання протоколу лікування, визначеного німецькими лікарями. Друге - проведення цього лікування фахівцями, незалежними від Міністерства охорони здоров'я, яке півроку брехало, що Тимошенко здорова, і надавало цинічні дозволи на суди в камері», - наголосили в прес-службі.

У партії також підкреслили, що вже 3 місяці до лікування Ю.Тимошенко не допускають, наприклад, професора-нейрохірурга Миколу Поліщука.

В «Батьківщині» прогнозують, що на підставі цих подій лідера опозиції силоміць доставлять до суду 28 квітня, незважаючи на висновок німецьких лікарів про неможливість участі Ю.Тимошенко у судових засіданнях через стан її здоров'я.

Як повідомляв УНІАН, в неділю екс-прем’єра повернули з центральної клінічної лікарні «Укрзалізниці» у Харкові до Качанівської виправної колонії, де вона відбуває покарання. Перший заступник міністра охорони здоров’я України, голова міжнародної медичної комісії Раїса Мойсеєнко заявила журналістам, що зранку лікарі медичної комісії запропонували Ю.Тимошенко обстеження та лікування, а вона відмовилась.