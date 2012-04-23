Захист Тимошенко подає позов у Лондоні

Про це заявив захисник Ю.Тимошенко, народний депутат Сергій Власенко в неділю в ефірі каналу ТВі.

«Ми подаємо на цьому тижні заяву на пана Кузьміна в один із судів Лондона за фактом розповсюдження неправдивої інформації в інтерв’ю Бі-Бі-Сі. І в Лондоні, де суд не залежить від Януковича з Азаровим, там і подивимось», - сказав С.Власенко.

Він зазначив, що позов подається до лондонського суду, оскільки Р.Кузьмін розповсюдив інформацію в мережі британської телекомпанії.

Відповідаючи на запитання про наслідки рішення цього суду, С.Власенко наголосив, що «є багато цікавих варіантів».

«Окрім того, що розповсюджена Кузьміним інформація буде визнана брехливою, є низка додаткових опцій… За певних обставин пан Кузьмін може бути визнаний кримінальним злочинцем у Великій Британії», - цитує адвоката Українська правда.