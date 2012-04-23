Луценко збирається брати участь у президентській кампанії

Екс-міністр МВС Юрій Луценко збирається брати участь у наступній президентській кампанії. Про це він розповів в інтерв‘ю Тижню.

«Я обов’язково братиму участь у наступній президентській кампанії, бо це найреальніший шанс мирного усунення нинішньої антиукраїнської за суттю й бандитської за методами влади.

Для цього я робитиму все, аби демократичні сили висунули єдиного кандидата на булаву. Якщо це буде зроблено чесно, прозоро й разом із громадянським суспільством, то Януковичу залишиться обирати хіба що між тим, здатися з Майданом чи без», - каже Луценко.

Екс-міністр уточнив, що про балотування ще не думав, але вважає, що його місце – "в організації широкого руху опору режимові".