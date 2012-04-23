Азаров розказав, який тягар заважає процвітанню медицини
10:26, 23 квітня 2012Політика
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Україна переплачує Росії за газ більше, ніж всі річні витрати на медицину.
|Микола Азаров обіцяє збільшення фінансування
«Ми переплачуємо Росії за газ більше, ніж коштують всі витрати на охорону здоров’я в рік. Ми могли б у 2-3 рази збільшити видатки на охорону здоров’я, якби ми не несли цей тягар», - зазначив М.Азаров.
Водночас глава уряду підкреслив, що фінансування медичної галузі в Україні збільшено, також пропорційно зростанню економіки здійснюватиметься модернізація лікарень.
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