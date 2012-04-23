Луценко - судді: Саме ви допустили, що я гнию в тюрмі з вірусним гепатитом

Екс-міністр внутрішніх справ України Юрій Луценко заявив відвід головуючій на процесі у порушеній проти нього справі за обвинуваченням у незаконній організації стеження за екс-водієм колишнього першого заступника голови СБУ Володимира Сацюка Валентином Давиденком судді Печерського районного суду Києва Ганні Медушевській, звинувативши її в упередженості та необ’єктивності.

Як передає кореспондент УНІАН, з відповідним клопотанням Ю.Луценко виступив сьогодні у Печерському районному суді, який продовжив слухати епізод щодо оперативно-розшукової справи, виділений в окреме провадження.

Обгрунтовуючи своє клопотання, він нагадав, що саме Г.Медушевська брала участь у складі колегії суддів, яка винесла йому незаконний вирок у вигляді чотирьох років позбавлення волі.

За словами Ю.Луценка, зокрема, вказана суддя у складі колегії 11 разів відмовляла йому та його захисту у задоволенні клопотання про зміну запобіжного заходу через погіршення стану здоров’я.

«Я маю всі підстави вважати вас необ’єктивною, і мої підозри у необ’єктивності, неупередженості, некомпетентності дають підстави заявити вам відвід», - наголосив Ю.Луценко.

Крім того, він зауважив, що, перебуваючи на початку квітня у столичній лікарні швидкої допомоги, випадково отримав виписку, датовану 19 вересня минулого року, в якій значиться, що лікарі після проведення аналізу крові виявили у нього вірусний гепатит TTV. За словами Ю.Луценка лікарі, зробивши додатковий аналіз, підтвердили наявність в його організмі цього вірусу.

«Таким чином, я, крім вашої упередженості і прийнятті незаконних рішень, підозрюю вас у співучасті до зараження мене цією хворобою… Тому ви є співучасником цього механізму зі знищення політичних опонентів Януковичем і гоп-компанією… Саме ви допустили, що я живу і гнию в тюрмі з вірусним гепатитом», - зазначив Ю.Луценко, звертаючись до судді Г.Медушевської.

При цьому підсудний порекомендував їй самостійно заявити собі відвід і не брати участі в розгляді справи.

Як повідомляв УНІАН, Печерський районний суд Києва сьогодні вдруге розпочав розгляд кримінальної справи за обвинуваченням екс-міністра внутрішніх справ Ю.Луценка у незаконному прослуховуванні та стеженні за водієм колишнього першого заступника голови СБУ В.Сацюка В.Давиденка в рамках розслідування кримінальної справи про отруєння екс-президента Віктора Ющенка.