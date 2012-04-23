Луценко засумнівався, чи є честь у судді

Суддя Печерського районного суду Києва Ганна Медушевська відмовилася надати документи, що підтверджують її призначення до участі в процесі з розгляду кримінальної справи проти екс-міністра внутрішніх справ України Юрія Луценка за обвинуваченням у незаконній організації стеження за екс-водієм колишнього першого заступника голови СБУ Володимира Сацюка Валентином Давиденком.

Як передає кореспондент УНІАН, на початку засідання суду Ю.Луценко звернувся до судді з відповідним проханням.

«Я спочатку хотів би побачити ваше посвідчення судді, протокол комп’ютерного відбору, яким вас призначено для розгляду справи і чи саме ви призначені комп’ютерним відбором… Я хочу дізнатися, кому я буду давати відповіді», - сказав екс-міністр.

При цьому він пояснив, що будь-хто може одягти мантію судді, якщо не називає себе, і брати участь у будь-якому процесі.

У свою чергу Г.Медушевська заявила, що на даній стадії судового процесу необхідно встановити особу підсудного, після чого почала ставити Ю.Луценку запитання, які стосуються його біографічних та паспортних даних.

Даючи відповідь на ці запитання, зокрема, щодо його робочого місця, екс-міністр зазначив: «Пані, яка не представилась, має знати, що я працюю в СІЗО в якості піддослідного тих, хто також називає себе медиками і майже рік приховує мої діагнози».

На запитання про місце реєстрації Ю.Луценко відповів: «В Лук’янівському СІЗО сьогодні моя реєстрація. Із «єврохати» №136 мене доставили сьогодні до «євроклітки» в залі суду».

Разом з тим на запитання судді, чи був Ю.Луценко раніше судимий, екс-міністр відповів: «Вашими стараннями, так».

Після цього Ю.Луценко заявив офіційне клопотання, оскільки, за його словами, йому не дають паперів для записів, щоб головуюча на процесі надала йому документи, які він просить, щодо її призначення.

«Ця заява - не про відвід, це заява про знайомство, якщо вас цікавить», - зауважив він, звертаючись до Г.Медушевської.

«Я хочу дізнатися, на підставі чого ви оголосили себе головуючою і чи не є це самоуправством», - додав він.

Також, звертаючись до судді, Ю.Луценко зауважив: «Перед тим як судити мене, покажіть приклад правосуддя… Я дозволю собі звертатися до вас «Ваша честь», хоча вже з перших хвилин засідання є сумнів, що вона у вас є».

При цьому Ю.Луценко порадив Г.Медушевській не слідувати прикладу судді Печерського райсуду Сергія Вовка, з яким вона у складі колегії винесла екс-міністру вирок у вигляді 4-х років позбавлення волі, оскільки проти цього судді порушено «дві кримінальні справи і рано чи пізно він відповідатиме перед законом».

Заслухавши думки сторін-учасниць процесу, суддя на місці ухвалила рішення, в якому радить адвокатам екс-міністра у письмовому вигляді звернутися до голови Печерського райсуду Києва за роз’ясненнями щодо її працевлаштування та посади.