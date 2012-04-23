Рівненські міліціонери програли суд американському бізнесмену

Рівненський районний суд не задовольнив позов працівників міліції до американського бізнесмена Ісаака Каліхмана.

Як передає кореспондент УНІАН, суд повністю відкинув звинувачення працівників міліції, які стверджували, що нібито І.Каліхман під час обшуку у готелі «впирався, розмахував руками і відштовхував від себе» правоохоронців.

Міліціонери просили присудити І.Каліхману штраф у розмірі до 255 грн або адміністративний арешт до 15 діб.

Рішення суд виніс після повторного засідання, на яке було запрошено кількох свідків інциденту, які працюють у готельному комплексі.

«Заслухавши пояснення Ісаака Каліхмана, покази свідків і дослідивши матеріали справи, вважаю, що достатніх доказів, які б вказували на вчинення аміністративного правопорушення, суду не надано. Тому суд постановив закрити провадження справи відносно Ісаака Каліхмана за відсутністю у його діях події та складу адміністративного правопорушення», - сказала суддя Лариса Остапчук.

За її словами, свідки не бачили, як громадянин США чинив опір працівникам міліції, натомість вони розповіли, як правоохоронці грубо поводилися з ним, виштовхували із приміщення, вивели на вулицю і помістили до міліцейської машини.

Сам І.Каліхман заявив, що він і його адвокат дізналися про складений правоохоронцями з приводу інциденту протокол про адмінпорушення за хвилину до судового засідання – через 20 днів після обшуку в готелі.

І.Каліхман сказав журналістам: «Рішення суду справедливе. Адже ніяких дій, які б свідчили про непокору міліції, не вчиняв. Прикро, що за допомогою міліції мої українські партнери намагаються вирішити майновий конфлікт. А суть його в тому, що ці люди не хочуть повернути позичені мною їм кошти – понад 500 тисяч доларів США».

Як повідомляв УНІАН, 27 березня у готельному комплексі неподалік Рівного (с. Біла Криниця) працівники міліції провели обшук, під час якого американського інвестора ТОВ "Нерудтехпром ЛТД" І.Каліхмана було затримано і поміщено у міліцейський автомобіль на півтори години.

Пізніше на прес-конференції І.Каліхман заявив про неправомірні дії працівників міліції. Він повідомив, що встиг зателефонувати дружині в США. І лише після її дзвінка у посольство США міліція випустила його із загратованої машини.

У прокуратурі Рівненської області наголосили, що обшук проводився за участю слідчо-оперативної групи та понятих із застосуванням відеозйомки. Крім засновника ТОВ "Нерудтехпром ЛТД", стосовно якого розслідується кримінальна справа за фактом розтрати майна, вчиненого в особливо великих розмірах (ч. 5 ст. 191 КК України), у приміщенні був присутній колишній громадянин України, а тепер громадянин США І. Каліхман.

«Після того, як останній почав перешкоджати проведенню слідчої дії та відеозйомці, співробітники спецпідрозділу «Беркут» вжили заходів для забезпечення порядку. Водночас, слід зауважити, що затримання вказаного громадянина не проводилось, запобіжні заходи не застосовувались», - заявили у прокуратурі.