Суддя попросила Луценка не обзивати прокурорів «дебілами»

13:09, 23 квітня 2012
Політика
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Екс-міністр називав представників обвинувачення ще і «тупаками» та «розумово безробітними».  

Юрій Луценко

Головуюча у судовому процесі суддя Печерського районного суду Києва Ганна Медушевська попросила екс-міністра внутрішніх справ України Юрія Луценка не вживати образливих слів на адресу представників державного обвинувачення.

Як передає кореспондент УНІАН, вона сказала: «Не вживайте образливих слів» після того, як Ю.Луценко кілька разів назвав одного із двох прокурорів «дебілом», а до того обізвав їх обох «тупаками» та «розумово безробітними».

 

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