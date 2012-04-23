Суддя попросила Луценка не обзивати прокурорів «дебілами»

Головуюча у судовому процесі суддя Печерського районного суду Києва Ганна Медушевська попросила екс-міністра внутрішніх справ України Юрія Луценка не вживати образливих слів на адресу представників державного обвинувачення.

Як передає кореспондент УНІАН, вона сказала: «Не вживайте образливих слів» після того, як Ю.Луценко кілька разів назвав одного із двох прокурорів «дебілом», а до того обізвав їх обох «тупаками» та «розумово безробітними».