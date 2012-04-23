Новий міністр збирається працювати «з високо піднятою головою»

Як повідомили УНІАН у прес-службі Мінекології, М.Азаров відзначив великий внесок у розвиток країни та екологічних проектів попереднього міністра. Зокрема, керівник уряду наголосив на успішній реалізації положень Кіотського протоколу, які були реалізовані саме під керівництвом Миколи Злочевського.

Також М.Азаров подякував за співпрацю та привітав колишнього міністра із призначенням на посаду заступника секретаря Ради національної безпеки та оборони.

Е.Ставицький подякував за надану довіру: "Я впевнений, що з таким чудовим колективом ми з високо піднятою головою вирішимо всі завдання, що постануть перед нами в усіх напрямах, особливо в питанні поповнення бюджету країни. Ми плануємо виконати всі пункти програми завдань, що поставив перед нами Президент України Віктор Янукович на 5 років. Впевнений, у нас все вийде".

Як повідомляв УНІАН, 20 квітня Президент В.Янукович звільнив М.Злочевського з посади міністра екології і природних ресурсів і призначив його на посаду заступника секретаря РНБО.

Міністром екології і природних ресурсів Президент призначив Е.Ставицького.