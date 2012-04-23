Новий міністр збирається працювати «з високо піднятою головою»
Микола Азаров представив нового міністра екології та природних ресурсів Едуарда Ставицького колективу міністерства.
|Едуард Ставицький подякував за довіру
Також М.Азаров подякував за співпрацю та привітав колишнього міністра із призначенням на посаду заступника секретаря Ради національної безпеки та оборони.
Е.Ставицький подякував за надану довіру: "Я впевнений, що з таким чудовим колективом ми з високо піднятою головою вирішимо всі завдання, що постануть перед нами в усіх напрямах, особливо в питанні поповнення бюджету країни. Ми плануємо виконати всі пункти програми завдань, що поставив перед нами Президент України Віктор Янукович на 5 років. Впевнений, у нас все вийде".
Як повідомляв УНІАН, 20 квітня Президент В.Янукович звільнив М.Злочевського з посади міністра екології і природних ресурсів і призначив його на посаду заступника секретаря РНБО.
Міністром екології і природних ресурсів Президент призначив Е.Ставицького.