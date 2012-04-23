Нагородження переможців шкільного конкурсу у Деснянському районі
24 квітня 2012 року о 17:00 у міському мистецькому навчальному закладі «Натхнення» за адресою вул. Данькевича, 4-А відбудеться урочистий концерт та нагородження переможців шкільного конкурсу «ДЕСНЯНСЬКИЙ – ЦЕ РАЙОН, У ЯКОМУ Я ЖИВУ, МЕНІ ЙОГО РОЗВИВАТИ», який пройшов у всіх без винятку школах району. Ініціатором проведення районного конкурсу виступило об’єднання громадян «За Троєщину!» за підтримки та сприяння управління освіти Деснянської районної в м. Києві державної адміністрації.
Конкурс розпочався в жовтні минулого року та проходив у кілька етапів. Основна мета конкурсу – надання школярам можливості проявити свою ерудицію, знання та творчі здібності в різних напрямках, виховання в учнівської молоді національно-патріотичних почуттів, гордості за свій рідний район.
Нагородження переможців відбудеться у 10 номінаціях:
1. Прозовий твір про район
2. Вірш про район
3. Авторська пісня про район
4. Малюнок про район
5. Соціальний плакат про район
6. Слоган про район
7. Соціально-економічний проект розвитку району
8. Фотографія школи на тему «Школа-зелений сад»
9. Дизайнерський проект озеленення району
10. Веб-сторінка загальноосвітнього навчального закладу
Конкурс викликав величезну зацікавленість серед школярів. Так, із 26 тисяч учнів, які навчаються у 47 школах Деснянського району, більше 7 тисяч взяли в ньому участь, тому організатори прийняли рішення зробити його щорічним.
«Сьогодні, коли у житті нашої держави та рідного Києва відбуваються помітні зміни, ніхто не повинен залишатися осторонь. Від кожного з нас залежить можливість просування вперед та закріплення досягнутих успіхів. Питання навчання та виховання дітей – ключове серед тих, що стоять перед столичною громадою, адже мова йде про наше майбутнє, – наголосив народний депутат України, голова ради об’єднання громадян «За Троєщину!» Валерій Борисов. – Саме заради дітей, заради їхнього майбутнього ми живемо і працюємо, і саме діти мають сказати, якому бути Деснянському району».