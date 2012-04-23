Янукович привітав НСЖУ з річницею
19:48, 23 квітня 2012Політика
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Президент України Віктор Янукович привітав членів Національної спілки журналістів України з 53-ю річницею від дня заснування об’єднання.
Віктор Янукович відзначив важливість журналістів у боротьбі з корупцією
Текст привітання оприлюднено на офіційному сайті глави держави.
«Журналістська спільнота, яку значною мірою представляє ваша Спілка, сприяє утвердженню свободи слова в Україні.
Ваша небайдужість, активна громадянська позиція та професіоналізм є важливим фактором для подолання корупції в нашій державі. Адже слово правди, яке несе журналіст людям, робить владу більш прозорою і відповідальною перед громадянами», - зазначив Президент.
Він побажав журналістам міцного здоров`я, творчих успіхів, натхнення і завжди бути гідними довіри своїх читачів.
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