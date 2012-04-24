Прокуратура проводить перевірку за заявою Тимошенко

Про це повідомляється на сайті прокуратури Харківської області.

Як повідомляв УНІАН, ввечері 20 квітня Ю.Тимошенко госпіталізували до ЦКЛ «Укрзалізниці» в Харкові.

Напередодні С.Власенко заявив, що Ю.Тимошенко перевезли до лікарні без її усної чи письмової згоди.

22 квітня близько 12.40 Ю.Тимошенко повернули з лікарні до колонії.

За словами першого заступника міністра охорони здоров’я Раїси Моісеєнко, лікарі запропонували Ю.Тимошенко обстеження та лікування, від чого екс-прем`єр відмовилась. Р.Моісеєнко зазначила, що після цього було ухвалено рішення дати Ю.Тимошенко виписку з лікарні та відправити до виправного закладу.

Згідно з висновком німецьких лікарів, який опублікувала 21 квітня на своєму сайті партія "Батьківщина", лікування Ю.Тимошенко в лікарні Харкова не рекомендовано.