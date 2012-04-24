Штат столичної влади скоротять на 10%

Це передбачено проектом рішення Київської міської ради, який буде винесено на розгляд депутатів на найближчій сесії.

Про це повідомили УНІАН у прес-службі Київської міської державної адміністрації.

«Як ми і обіцяли, нині переходимо до конкретних кроків адміністративної реформи у столиці. У результаті такої реструктуризації місто економитиме десятки мільйонів гривень на рік. При цьому робота КМДА буде значно простішою та прозорішою. Ці кроки направлені передусім на подолання бюрократії та корупції», – прокоментував проект рішення голова КМДА О.Попов.

Нагадаємо, найближча сесія Київради запланована на 26 квітня.