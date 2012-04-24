Янукович-молодший: На сімейній раді вирішили, щоб я ще раз йшов до ВР

Про це він заявив "Комсомольской правде в Украине" перед відкриттям чергового пленарного тижня.

«На сімейній раді вирішили, щоб я ще раз йшов до Ради», – сказав він газеті, яка при цьому зазначає: раніше Янукович-молодший запевняв, що не братиме участі в парламентській кампанії й ця каденція для нього остання.

Змінити плани син Президента вирішив після того, як зрозумів, що за шість років роботи у Верховній Раді він не встиг реалізувати всі свої ідеї. Правда, які саме депутат не розповів, а лише пообіцяв, що розповість про це журналістам колись потім.

«Я йду до парламенту не заради парламенту, а щоб зробити щось хороше, - запевняє Янукович-молодший. – Я й надалі займатимуся автогонками. Нам потрібно виводити цей спорт на новий рівень. Нам потрібно рівнятися на «Формулу-1».

Водночас, син Президента України не уточнив, він стане кандидатам у депутати від партійного списку Партії регіонів чи по мажоритарному округу.

Як відомо, Віктор Вікторович Янукович народився в 1981 році. Він депутат V і VI скликань Верховної Ради. Це другий – молодший – син діючого Президента.