Янукович-молодший: На сімейній раді вирішили, щоб я ще раз йшов до ВР
Молодший син Президента України Віктор Янукович балотуватиметься в народні депутати на майбутніх парламентських виборах.
|Янукович-молодший змінив плани
Про це він заявив "Комсомольской правде в Украине" перед відкриттям чергового пленарного тижня.
«На сімейній раді вирішили, щоб я ще раз йшов до Ради», – сказав він газеті, яка при цьому зазначає: раніше Янукович-молодший запевняв, що не братиме участі в парламентській кампанії й ця каденція для нього остання.
Змінити плани син Президента вирішив після того, як зрозумів, що за шість років роботи у Верховній Раді він не встиг реалізувати всі свої ідеї. Правда, які саме депутат не розповів, а лише пообіцяв, що розповість про це журналістам колись потім.
«Я йду до парламенту не заради парламенту, а щоб зробити щось хороше, - запевняє Янукович-молодший. – Я й надалі займатимуся автогонками. Нам потрібно виводити цей спорт на новий рівень. Нам потрібно рівнятися на «Формулу-1».
Водночас, син Президента України не уточнив, він стане кандидатам у депутати від партійного списку Партії регіонів чи по мажоритарному округу.
Як відомо, Віктор Вікторович Янукович народився в 1981 році. Він депутат V і VI скликань Верховної Ради. Це другий – молодший – син діючого Президента.