Янукович: економіці треба надати додаткового поштовху

Як повідомляє прес-служба глави держави, Янукович переконаний, що саме це є запорукою прогресу в даній сфері.

«Переконаний, подальший розвиток економіки України визначатиметься спроможністю знайти відповіді на виклики модернізації саме реального сектору», - заявив Президент на засіданні Комітету з економічних реформ. – «Тому ключове завдання, яке ставлю перед виконавчою владою – головний акцент зробити на розвитку реального сектору, створенні сучасної виробничої бази та нових робочих місць».

Ми зобов’язані перетворити наш ресурсний потенціал на конкурентну перевагу на світовому ринку, наголосив Президент. На його переконання, лише так в Україні буде забезпечено нові темпи економічного зростання та якість життя громадян, захист соціальних та економічних інтересів.

Сьогодні, наголосив Янукович, потрібно надати економіці додаткового поштовху, шукати додаткових необхідних стимулів її розвитку та покращення інвестиційного клімату - в першу чергу щодо захисту прав власності, створення ефективного механізму взаємодії держави та бізнесу.

«Чесний підприємець та захищена власна справа, людина праці і стабільне робоче місце, насичений внутрішній ринок, справедлива заробітна плата, пенсія та соціальна допомога – це має стати нормою для вітчизняної економіки та дати відповіді на запити суспільства, наших співгромадян», - сказав Віктор Янукович.