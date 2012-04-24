Тілесні ушкодження Тимошенко внесли до її медичної картки

Про це заявив захисник Ю.Тимошенко Сергій Власенко, повідомляє персональний сайт Ю.Тимошенко.

За його словами, ці ушкодження було зафіксовано саме на вимогу Ю.Тимошенко.

"В понеділок Юлія Тимошенко викликала начальника медичної частини колонії, наглядаючого прокурора, чергового лікаря і в присутності всіх цих людей вона продемонструвала їм ті тілесні ушкодження, які у неї є. Вони їх зафіксували, і з їх слів, вони це внесли в її медичну картку. Але чи зробили вони це – ми не знаємо, оскільки не можемо в цьому пересвідчитися", - сказав він.

За його словами, прокурор запропоновував Ю.Тимошенко провести експертизу, чи "не вона сама собі тілесні ушкодження завдала". "Я собі не уявляю, як можна самому собі на животі нанести гематому розміром з кулак, яка чотири дні ще є?", - зазначив він.