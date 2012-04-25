Іващенку не поставили зубний протез, бо нікому було заплатити

Про це УНІАН повідомив адвокат В.Іващенка Борис Нечипоренко.

«Сьогодні під час зустрічі в СІЗО мій підзахисний повідомив, що лікарі медчастини продовжують робити йому фізіотерапевтичні процедури, доставляючи з камери до «тюремної больнічки»», - сказав Б.Нечопоренко, зауваживши, що таким чином можна зробити висновок, що посадовці Державної пенітенціарної служби подають неправдиву інформацію з приводу того, що В.Іващенко завершив прописані йому лікарями процедури.

Зокрема, як зазначив адвокат, В.Іващенку починаючи з понеділка відновили призначені процедури.

Крім того, Б.Нечипоренко зауважив, що його підзахисного вивозили як планувалося і як стверджували посадовці ДПтС до стоматологічної лікарні, але необхідного лікування він там не отримав. За словами адвоката, В.Іващенко тривалий час проходив протезування в військовому шпиталі, де йому зробили відповідні підготовчі процедури для імплантації протезу. Однак в стоматологічній клініці, до якої доставили В.Іващенка (що це була за клініка, він не знає) було поставлено запитання, хто оплачуватиме операцію. «Мій підзахисний повідомив, де до цього він лікувався, і маючи відповідні пільги військовослужбовця, хто безпосередньо оплачував медичні процедури. А оскільки наразі він перебуває в слідчому ізоляторі і рахується за судом, то відповідно вказані установи мають попіклуватися про матеріальне забезпечення лікування», - зазначив адвокат, додавши, що у зв’язку з тим, що під час перебування В.Іващенка в невідомому медичному стоматологічному закладі не вдалося досягти визначеності щодо фінансування, він ні з чим був повернутий до СІЗО.