Опозиція пропонує звільнити головного тюремника

Як повідомили УНІАН у прес-службі заступника голови Верховної Ради, група народних депутатів, серед яких М.Томенко, Сергій Міщенко, Руслан Князевич, Андрій Парубій та інші, зареєстрували у Верховній Раді проект постанови «Про звернення до Президента України Януковича В.Ф. з пропозицією про звільнення з посади голови Державної пенітенціарної служби України Лісіцкова О.В.» (р. н. 10400).

За словами ініціаторів постанови, рівень роботи цієї служби є незадовільним, перш за все, через численні порушення прав людини, правопорядку та безпеки в установах виконання покарань.

Автори проекта наголошують, що абсолютно кричущим фактом таких порушень стало побиття у Качанівській виправній колонії колишнього прем’єр-міністра України Юлії Тимошенко під час конвоювання її до лікарні.

На переконання народних депутатів, цей інцидент ще раз продемонстрував неспроможність пенітенціарної системи забезпечити дотримання конституційних прав та відповідних умов безпеки осіб, що відбувають покарання.

Зважаючи на вищезазначене, проектом постанови пропонується визнати роботу керівництва Державної пенітенціарної служби України незадовільною і у зв’язку з цим запропонувати Президенту звільнити О.Лісіцкова з посади.