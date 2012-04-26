На Тимошенко склали ще один акт

Як передає кореспондент УНІАН, на цьому під час брифінгу у Качанівській колонії наполіг начальник виправного закладу Іван Первушкін.

«Ніяка сила не застосовувалась. Як ми на жінку можемо підняти руку», - сказав І.Первушкін. Він зазначив, що госпіталізація Ю.Тимошенко проходила в рамках діючого законодавства: «у медиків було наявне направлення на лікування, наявне заключення німецьких лікарів і заключення українських медиків». І.Первушкін підкреслив, що особисто він не бачив синців на Ю.Тимошенко. За його словами, сьогодні до екс-прем’єра був направлений судмедексперт. Від його обстеження Ю.Тимошенко відмовилась, про що було складено відповідний акт.

І.Первушкін відкинув звинувачення народних депутатів України в тому, що він особисто віддавав наказ силою перевезти Ю.Тимошенко до лікарні.

«Я говорив про можливість застосування сили за ст.106, але вона не застосовувалась», - підкреслив він.