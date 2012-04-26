Янукович: Україна на інавгурації Путіна буде представлена на високому рівні

Президент України Віктор Янукович заявляє, що Україна на інавгурації Президента РФ Володимира Путіна буде представлена на високому рівні

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав на брифінгу.

«Україна на інавгурації Путіна буде представлена на високому рівні», - сказав В.Янукович.

При цьому, за його словами, його зустріч з новообраним Президентом Росії відбудеться у травні, однак коли саме, В.Янукович пообіцяв повідомити окремо.

Як відомо, інавгурація Президента РФ В.Путіна відбудеться 7 травня.