Янукович хоче почути від Пшонки, чи били Тимошенко
12:20, 26 квітня 2012Політика
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Віктор Янукович сподівається найближчим часом почути результати розслідування ГПУ щодо можливого побиття Юлії Тимошенко працівниками колонії.
|Віктор Янукович провів брифінг
Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав на брифінгу.
«Я дав доручення Генпрокуратурі розслідувати це питання. І сподіваюсь, ми найближчим часом отримаємо вже конкретну відповідь», - сказав В.Янукович.
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