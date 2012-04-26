Янукович хоче почути від Пшонки, чи били Тимошенко

12:20, 26 квітня 2012
Політика
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Віктор Янукович сподівається найближчим часом почути результати розслідування ГПУ щодо можливого побиття Юлії Тимошенко працівниками колонії.  

Віктор Янукович

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав на брифінгу.

«Я дав доручення Генпрокуратурі розслідувати це питання. І сподіваюсь, ми найближчим часом отримаємо вже конкретну відповідь», - сказав В.Янукович.

 

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