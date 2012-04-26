Янукович сподівається, що світ і надалі допомагатиме Україні

Про це, як повідомляє офіційний сайт глави держави , заявив Президент України Віктор Янукович під час церемонії запуску технологічного циклу будівництва арки ЧАЕС.

Глава держави особливо відзначив, що світова спільнота не залишила Україну наодинці з бідою. «Ми відчули, що весь світ прийшов нам на допомогу», - підкреслив він.

Свідченням цього В.Янукович назвав фінансову підтримку країн-донорів Чорнобильських фондів, допомогу провідних фахівців у сфері атомної енергетики, будівництво об’єктів за міжнародними проектами.

«Міжнародне співтовариство надало та продовжує надавати нашій країні фінансову і технічну допомогу. Сподіваюсь і на подальшу співпрацю в цьому напрямі», - сказав Глава держави.

Від імені України Президент висловив вдячність усім країнам-вкладникам Чорнобильського фонду «Укриття» за їх розуміння та дієву підтримку нашої держави у подоланні наслідків найтяжчої за всю історію людства техногенної катастрофи.