Янукович сподівається, що світ і надалі допомагатиме Україні

13:15, 26 квітня 2012
Політика
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Україна сподівається на подальшу активну співпрацю з міжнародним співтовариством у подоланні наслідків Чорнобильської катастрофи.

Віктор Янукович
Про це, як повідомляє офіційний сайт глави держави, заявив Президент України Віктор Янукович під час церемонії запуску технологічного циклу будівництва арки ЧАЕС.

Глава держави особливо відзначив, що світова спільнота не залишила Україну наодинці з бідою. «Ми відчули, що весь світ прийшов нам на допомогу», - підкреслив він.

Свідченням цього В.Янукович назвав фінансову підтримку країн-донорів Чорнобильських фондів, допомогу провідних фахівців у сфері атомної енергетики, будівництво об’єктів за міжнародними проектами.

«Міжнародне співтовариство надало та продовжує надавати нашій країні фінансову і технічну допомогу. Сподіваюсь і на подальшу співпрацю в цьому напрямі», - сказав Глава держави.

Від імені України Президент висловив вдячність усім країнам-вкладникам Чорнобильського фонду «Укриття» за їх розуміння та дієву підтримку нашої держави у подоланні наслідків найтяжчої за всю історію людства техногенної катастрофи.

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