У Львові придумали, як боротися з «кнопкодавами»

26 квітня на сесії Львівської обласної ради депутати внесли зміни до Регламенту Львівської обласної ради. Про це повідомляє прес-служба Львівської облради, пише "Львівський портал".

Зокрема, статтю 14 Регламенту доповнили частиною 7 такого змісту: «Персональну картку депутат отримує на початку кожного пленарного засідання сесії обласної ради як підтвердження проходження реєстрації. Персональну картку депутат здає відповідальному працівнику виконавчого апарату обласної ради після завершення сесійного засідання або припинення участі в ньому».

Причиною для таких змін стали публікації в місцевих ЗМІ про те, що під час сесій реального кворуму немає, а один депутат міг голосувати картками своїх колег.