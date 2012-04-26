Президент ЄНП: ЄС має застосувати конкретні заходи до української влади

Про це йдеться у його заяві, текст якої передано агентству УНІАН.

“З урахуванням ескалації політичних репресій в Україні інституції ЄС мають сформулювати та реалізувати пакет конкретних та рішучих заходів проти українського режиму”, - заявив він, коментуючи повідомлення про побиття колишнього прем’єр-міністра України Юлії Тимошенко у колонії.

В.Мартенс назвав умови утримання Ю.Тимошенко абсолютно неприйнятними.

“Я дуже розчарований повною відсутністю політичної волі українського уряду співпрацювати з владою ЄС у цьому питанні. Немає потреби говорити про те, що не буде європейського майбутнього у країни, яка щоденно порушує права людини та демократичні принципи”, - заявив президент ЄНП.

В.Мартенс також звернувся напряму до Ю.Тимошенко з проханням припинити голодування. “Юлю, будь ласка, припини голодування. Ми повністю стоїмо на твоєму боці і не дозволимо, щоб твої жертви за демократію були марними”, - наголосив він.