БЮТ зробив перший крок до відміни призначення Лутковської

Як повідомили УНІАН у прес-службі київської міської організації ВО «Батьківщина», автором проекту є народний депутат, заступник голови фракції «БЮТ-Батьківщина» Юрій Одарченко.

Депутат наголошує на грубих порушеннях процедури голосування, зокрема, на тому, що використані для голосування бюлетені не мали підписів голови та секретаря комісії, були виготовлені методом ксерокопіювання, а також була порушена процедура таємності волевиявлення.

Як зазначає сам депутат, «це є додатковий необхідний крок у процесі оскарження обрання Валерії Лутковської у суді та засіб не допустити проведення її присяги у ВР».

Відповідно до Регламенту Верховної Ради, В.Литвин не має права підписувати постанову про призначення новобраного Уповноваженого з прав людини до моменту, коли внесений Ю.Одарченком проект постанови не буде розглянутий Регламентним комітетом та на сесії Верховної Ради, йдеться у повідомленні.