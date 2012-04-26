Бригинець каже, що разом із Тимошенко уже голодує 30 людей

Про це повідомили УНІАН у прес-службі депутата Київради Олександра Бригинця.

У київському наметовому містечку організована група з 4 голодуючих, разом з якими депутати Київради О.Бригинець і Тетяна Меліхова.

«Я вдячний всім, хто, як і я, підтримав солідарне голодування. Таким чином, по Україні на сьогодні голодує вже близько 30 осіб: у Львові, Києві і навіть Харкові під стінами Качаніської виправної колонії. Впевнений, що голодуючі є і в інших містах України, але дізнатись про них важко, оскільки ЗМІ неохоче пишуть про акції солідарності в підтримку Юлії Тимошенко», – заявив О.Бригинець.