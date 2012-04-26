Тюремники розказали, куди поділася сусідка Тимошенко

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Державної пенітенціарної служби України.

ДПтС України інформує про те, що заяви С.Власенка про переведення Ю.Абаплової до карцера є відверто неправдивими і провокаційними, оскільки карцери у виправних колоніях не облаштовуються взагалі.

Ю.Абаплова, згідно з поданою нею письмовою заявою до керівництва Качанівської колонії, була переведена до іншого відділення (відповідно, й до іншого житлового приміщення) установи.

Як повідомляв УНІАН, С.Власенко заявив, що Ю.Абаплову утримують у карцері. Він припустив, що в карцер жінку заховали, щоб завадити її зустрічі з Омбудсменом Ніною Карпачовою, примусити дати неправдиві свідчення щодо обставин перебування Ю.Тимошенко у Качанівській колонії, та не допустити, щоб світ дізнався про знущання над ув‘язненими.