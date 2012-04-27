Опозиція четвертий день блокує парламент - повісили новий плакат

Як передає кореспондент УНІАН, на даний час близько 30 депутатів від "БЮТ-Батьківщини" та декілька членів НУ-НС перебувають у президії та біля трибуни парламенту.

Вхідні двері до президії підперті стільцями. В сесійній залі опозиціонери розгорнули новий плакат: «Юлія Тимошенко голодує 8-й день».