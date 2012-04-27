Як отримати соцкартку Попова, знають у столичному Call-центрі

Компетентні відповіді на всі питання щодо соціального картки, яка вводиться в обіг з ініціативи голови Київської міської державної адміністрації Олександра Попова, кияни зможуть отримати в міському Call-центрі. Про це в програмі «Столиця» на ТРК «Київ» повідомила начальник Служби допомоги киянам 15-51 Наталія Данько.

«Ми вже провели кілька семінарів із співробітниками нашого контактного центру і продовжуємо їх проводити. Даємо інформацію стосовно соціальної картки, щоб співробітники могли розповідати киянам, що таке соціальна картка, як нею користуватися, що може статися і що потрібно робити у випадку, якщо людина, не дай Боже, загубила цю картку», – сказала Наталія Данько.

За словами начальника Служби допомоги киянам, в місті вже налагоджена робота з інформування населення про порядок отримання картки. «Ми навіть будемо говорити людям номер їхньої черги, скажімо, на який час вони повинні прийти в управління соцзахисту населення. Це все робиться, щоб не створювати ніякого ажіотажу навколо картки», – пояснює Данько.

Як повідомлялося, в квітні голова КМДА Олександр Попов оголосив про запуск проекту «Соціальна картка киянина». Насамперед цими картками забезпечать 84 тисяч киян: багатодітні сім`ї та пенсіонерів-інвалідів, які не мають права на посвідчення «Ветеран праці» та безкоштовний проїзд в метрополітені. Пенсіонери з інтересом і схваленням сприйняли ініціативу Попова. Про це, зокрема, свідчить статистика звернень до Call-центру, куди щодня надходять десятки дзвінків на цю тему. Кияни просять роз`яснити механізм отримання соціальної картки, просять включити їх до списків на першочергове отримання картки і взагалі прискорити процес видачі цього документа.

Прес-служба КМДА нагадує, що голова КМДА Олександр Попов назвав соціальний захист населення одним із пріоритетів на цей рік. «Ми провели підрахунки й дійшли висновку, що фінансові результати й динаміка зростання економіки дозволяють столиці значно розширити базу соціальної допомоги малозабезпеченим киянам. Своїм завданням ми бачимо максимально можливу підтримку соціально незахищених – інвалідів, багатодітних сімей, пенсіонерів», – зазначив Олександр Попов.