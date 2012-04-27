Янукович про вибухи в Дніпропетровську: ми подумаємо, як відповісти гідно
13:42, 27 квітня 2012Політика
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Президент України Віктор Янукович назвав викликом для країни вибухи в Дніпропетровську, в результаті яких постраждали 9 осіб.
Віктор Янукович
Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав на прес-конференції в Криму.
«Для нас це черговий виклик, для всієї країни, ми подумаємо, як відповісти гідно. Думаю, розберемося. Шкода, що так сталося», - сказав Президент.
Він відзначив, що поки не володіє повною інформацією, оскільки тільки під час польоту спілкувався з керівництвом СБУ і МВС.
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