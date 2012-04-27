Опозиція: на людській трагедії влада хоче вирішити свої шкурні питання

Про це УНІАН заявив народний депутат з фракції "БЮТ-Батьківщина" Олександр Сочка.

За його словами, влада хоче зібрати позачергове засідання під приводом ситуації в Дніпропетровську, де сьогодні сталося 4 вибухи.

«Рівень цинізму дійшов такої межі, що на людській трагедії влада хоче вирішити свої шкурні питання», - сказав він.

О.Сочка висловив думку, що в такий спосіб зазвичай діють керівники країн з низьким рівнем демократії.