Опозиція: на людській трагедії влада хоче вирішити свої шкурні питання
15:52, 27 квітня 2012Політика
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Опозиція переконана, що більшість силою розблоковуватиме сьогодні роботу парламенту.
Олександр Сочка
Про це УНІАН заявив народний депутат з фракції "БЮТ-Батьківщина" Олександр Сочка.
За його словами, влада хоче зібрати позачергове засідання під приводом ситуації в Дніпропетровську, де сьогодні сталося 4 вибухи.
«Рівень цинізму дійшов такої межі, що на людській трагедії влада хоче вирішити свої шкурні питання», - сказав він.
О.Сочка висловив думку, що в такий спосіб зазвичай діють керівники країн з низьким рівнем демократії.
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