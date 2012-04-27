Опозиція у ВР вимагає розглядати лише ситуацію у Дніпропетровську

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні журналістам заявив лідер партії «Фронту Змін», народний депутат від НУ-НС Арсеній Яценюк.

«Опозиція готова в будь-яку хвилину розблокувати парламент для заслуховування єдиного питання – трагедія в Дніпропетровську», - сказав він.

Водночас А.Яценюк додав, що у парламенті з цього питання мають доповідати Президент України, міністр внутрішніх справ, міністр надзвичайних ситуацій, генеральний прокурор та голова СБУ.

А.Яценюк наголосив, що парламентська більшість намагається спекулювати на цій трагедії і під цим приводом розглянути на позачерговому засіданні низку інших питань. Зокрема, після обговорення ситуації в Дніпропетровську передбачається розглянути закон щодо ратифікації кредитної угоди, проект постанови щодо висловлення недовіри генеральному прокурору України, приведення до присяги нового Омбудсмана Валерії Лутковської та постанову, що стосується кадрових питань у комітетах ВР.

«Цинізму повинні бути межі», - сказав А.Яценюк.

При цьому він наголосив, що не хоче давати політичну оцінку подіям в Дніпропетровську.