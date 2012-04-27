Кличко заявив, що в Дніпропетровську постраждали діти

Про це УНІАН повідомили у прес-службі партії "УДАР Віталія Кличка".

Спілкуючись із журналістами у Запоріжжі В.Кличко, зокрема, сказав: «Я шокований трагічною звісткою, яка прийшла сьогодні з Дніпропетровська. Влада - як місцева, так і центральна - мають зараз кинути всі зусилля, щоб невідкладно надати медичну та психологічну допомогу людям, що постраждали під час терактів”.

За його словами, «від вибухів постраждали діти. Їм зараз має бути надана вся необхідна увага. Ми зараз теж думаємо, чим можемо допомогти постраждалим».

Також лідер партії «УДАР» вимагає від силових структур ретельного розслідування злочину: «Потрібно якнайшвидше знайти тих, хто причетний до організації цього резонансного злочину. Мають бути названі і покарані справжні організатори, а не названі «стрілочники», як це, на жаль, іноді в нас буває».

Політик наголосив, що сьогодні силові структури мають сконцентрувати усі сили, щоб дати належні оцінку подіям, а головне - об’єктивно розібратися, хто насправді стоїть за цими вибухами.

Як повідомляв УНІАН, у Дніпропетровську сьогодні сталося чотири вибухи в громадських місцях. За попередніми даними МНС, внаслідок вибухів у дніпропетровську постраждали 27 осіб, з яких 25 госпіталізовано.