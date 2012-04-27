Налякані вибухами одесити вигадали собі теракт
19:24, 27 квітня 2012Політика
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Налякані вибухами в Дніпропетровську одесити викликали саперів і міліцію до валізи з газетами.
|Правоохоронці прибули за лічені хвилини, Фото - ”Думская”
Прибулі в лічені хвилини на місце події міліціонери оточили цю частину кварталу. Вибухотехникі вирішили не ризикувати і підірвали валізу спеціальним піропатроном. Всередині не виявилося нічого, окрім старих газет. Знайшли і господаря «підозрілого» предмета, який сказав, що викинув його, бо той йому непотрібний.
|Валізу викинули, бо була непотрібна, Фото - ”Думская”
Представник Приморського райвідділу міліції повідомив, що це перший подібний випадок за сьогоднішній день, але не виключив, що можуть бути й інші виклики.
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