Налякані вибухами одесити вигадали собі теракт

19:24, 27 квітня 2012
Політика
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Налякані вибухами в Дніпропетровську одесити викликали саперів і міліцію до валізи з газетами.

Фото - ”Думская”
Як передає кореспондент «Думськой»,в Одесі співробітників правоохоронних органів викликали на Велику Арнаутську. Працівники одного з тамтешніх магазинів побачили біля будинка №99 підозріла валіза без господаря. Налякані дніпропетровськими подіями, вони зателефонували на оперативну лінію «102».

Прибулі в лічені хвилини на місце події міліціонери оточили цю частину кварталу. Вибухотехникі вирішили не ризикувати і підірвали валізу спеціальним піропатроном. Всередині не виявилося нічого, окрім старих газет. Знайшли і господаря «підозрілого» предмета, який сказав, що викинув його, бо той йому непотрібний.

Фото - ”Думская”

Представник Приморського райвідділу міліції повідомив, що це перший подібний випадок за сьогоднішній день, але не виключив, що можуть бути й інші виклики.

 

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