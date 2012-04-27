Налякані вибухами одесити вигадали собі теракт

Як передає кореспондент «Думськой», в Одесі співробітників правоохоронних органів викликали на Велику Арнаутську. Працівники одного з тамтешніх магазинів побачили біля будинка №99 підозріла валіза без господаря. Налякані дніпропетровськими подіями, вони зателефонували на оперативну лінію «102».

Прибулі в лічені хвилини на місце події міліціонери оточили цю частину кварталу. Вибухотехникі вирішили не ризикувати і підірвали валізу спеціальним піропатроном. Всередині не виявилося нічого, окрім старих газет. Знайшли і господаря «підозрілого» предмета, який сказав, що викинув його, бо той йому непотрібний.

Представник Приморського райвідділу міліції повідомив, що це перший подібний випадок за сьогоднішній день, але не виключив, що можуть бути й інші виклики.