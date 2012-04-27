Янукович доручив Пшонці розібратись із синцями Тимошенко

Як повідомили УНІАН у прес-службі Президента, таке доручення дав В.Янукович генеральному прокурору Віктору Пшонці.

«Прошу провести перевірку наведених обставин, вжити заходів прокурорського реагування відповідно до чинного законодавства та поінформувати про результати мене та народних депутатів України», - йдеться у листі глави держави до Генерального прокурора.

У прес-службі додали, що 26 квітня до Президента надійшов лист від керівників фракцій «БЮТ-Батьківщина» та НУ-НС щодо, «за їх твердженням, порушень прав людини працівниками Качанівської виправної колонії стосовно екс-прем’єр-міністра Юлії Тимошенко».

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Як повідомляв УНІАН, опозиційні фракції з 24 квітня блокували роботу парламенту.

26 квітня А.Кожем’якін і М.Мартиненко заявили, що мають намір звернутися до Президента щодо виконання всіх вимог опозиції, які стосуються ситуації з екс-прем’єр-міністром Ю.Тимошенко.

Він нагадав, що опозиція вимагає порушити кримінальну справу проти працівників Качанівської колонії, які застосували фізичну силу до екс-прем’єра, відсторонити від виконання обов’язків керівника Державної пенітенціарної служби Олександра Лісіцкова, забезпечити ефективне медичне лікування Ю.Тимошенко.

А.Кожем’якін зауважив, що участь опозиційних депутатів у засіданні Погоджувальної ради довела, що з фракціями більшості розмовляти безперспективно, оскільки вони нічого не вирішують.

«Тому ми звертаємося письмово до Президента і просимо, щоб він дав доручення відповідним виконавцям, щоб вони ці питання почали виконувати», - сказав А.Кожем’якін.