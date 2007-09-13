СБУ готує на Рудьковського подання до Генпрокуратури

Служба безпеки України готує подання до Генеральної прокуратури України для вирішення питання щодо притягнення до відповідальності міністра транспорту та зв’язку України Миколи РУДЬКОВСЬКОГО за надання завідомо неправдивої інформації про можливі теракти на транспорті, до яких, начебто, може бути причетний Секретаріат Президента України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на прес-конференції у Києві, відповідаючи на запитання журналістів, повідомила прес-секретар голови СБУ Марина ОСТАПЕНКО.

«Зараз вирішується це питання. Слідчі СБУ готують подання до Генпрокуратури за ст. 259 Кримінального кодексу (надання завідома неправдивої інформації)», - сказала вона.

При цьому М.ОСТАПЕНКО пояснила, що дана стаття передбачає адміністративне покарання, а в разі, якщо такі повідомлення особою, що притягується до відповідальності за цією статтею, надавалися неодноразово, передбачає покарання у вигляді до 7 років позбавлення волі.

У контексті останнього М.ОСТАПЕНКО нагадала, що М.РУДЬКОВСЬКИЙ декілька разів намагався пов’язати з терактами аварію потяга “Столичний експрес” у Київській області та аварію потяга з фосфором у Львівській області.

«Але це не моя компетенція, це вирішуватимуть слідчі», - зауважила вона.

При цьому прес-секретар нагадала, що заяви, які озвучував М.РУДЬКОВСЬКИЙ, СБУ дуже ретельно проаналізувала і не знайшла їм підтвердження.

Водночас спецслужба володіє даними, що інформація, яку, як пояснив М.РУДЬКОВСЬКИЙ, він прочитав на одному з інтернет-сайтів, а потім озвучив, була написана на замовлення, і що за неї було заплачено 1800 доларів. «Зараз перевіряється причетність співробітників Мінтрансу до написання цієї статті», - сказала М.ОСТАПЕНКО.

При цьому вона повідомила, що у своїх поясненнях М.РУДЬКОВСЬКИЙ офіційно не надавав будь-яких даних слідству, але у неофіційній розмові зі слідчими сказав, що знайшов ці дані в Інтернеті. Вони, за його словами, схвилювали його і він їх озвучив.

Однак, як зауважила М.ОСТАПЕНКО, у матеріалі, який було розміщено на інтернет-сайті http://www.nakanyne.org, висловлювання щодо терактів містились лише гіпотетичні. «Чому пан РУДЬКОВСЬКИЙ зробив висновок про причетність Секретаріату Президента, це він, напевно, пояснить в суді», - додала вона.

Як повідомляв УНІАН, 4 вересня М.РУДЬКОВСЬКИЙ заявив в ефірі “5 каналу” про нібито підготовку Секретаріатом Президента України масштабної катастрофи з людськими жертвами. За його словами, він звернувся до Служби безпеки України з вимогою вжити заходів для недопущення сценарію "мукачівської банди, яка засіла на Банковій".