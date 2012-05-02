Депутатам Стаханова не подобається, що ЦВК поділила місто під регіоналів

Як повідомив кореспонденту УНІАН член виконкому Стаханівської міськради Сергій Шахов, таке рішення на позачерговій сесії депутати ухвалили одноголосно.

Рішення ініціювали депутати Стаханівської міськради від Комуністичної партії України. За словами першого секретаря Стаханівського міськкому КПУ Віктора Синяєва, рішенням ЦВК місто Стаханов розділили на дві частини, які відійшли до Севєродонецька і Лисичанська.

«Депутати-комуністи вважають, що округ розділили таким чином, який буде зручним на виборах виключно «регіоналам». Про якусь рівну боротьбу на виборах у такому разі мови бути не може. Сьогодні на порядок денний сесії ми винесли питання про клопотання до суду, і наполягаємо на справедливому рішенні, згідно з буквою закону», – заявив В.Синяєв.

Згідно з постановою ЦВК від 28 квітня Стаханов розділено на дві частини, які відійшли до Севєродонецька (виборчий округ №106) і Лисичанська (виборчий округ №107).

На виборах у 2002 році з центром у м. Стаханов був свій виборчий округ № 115. До складу округу входили: міста Стаханов (за винятком території, включеної до виборчого округу №106), Первомайськ, населені пункти Стаханівської і Першотравневої міських рад. Орієнтовна кількість виборців - 160,8 тисячі.

Як повідомляв УНІАН, 29 квітня голова Луганського обласного відділення Комітету виборців України Олексій Свєтіков заявив, що постанова ЦВК №82 про утворення одномандатних округів ставить під сумнів нормальне проведення виборів в області.

«Так, виборчий округ №112 включає Рубіжне (центр округу – 23 дільниці), Брянку (32 дільниці), Кіровськ (17 дільниць) і більшу частину Первомайська (40 дільниць). Ці чотири міста – анклави. А відстань від Брянки до Рубіжного майже 100 кілометрів. Везти бюлетені в окружну комісію представники 79 дільничних комісій будуть через центри двох інших округів – 107 і 106», - зазначив представник КВУ.

За його словами, «з трьох анклавів складається округ 110, куди включені Алчевськ (центр округу), Антрацит віддалений від Алчевська на 70 кілометрів (і відокремлений територією округу 108) з частиною Антрацитовського району, частина Лутугінського району. З трьох анклавів складається округ 106, в який включені Сєверодонецьк (центр округу), частина Стаханова і частина Попаснянського району. Везти бюлетені в Сєверодонецьк доведеться через територію (і центр) округу 107».

О.Свєтіков вважає, що такий неприродний розділ території області на округи став результатом кулуарних домовленостей у політичних інтересах.