Качинському дісталось від своїх за заклики бойкотувати Євро

Як передає кореспондент УНІАН у Польщі, польські політики пояснили цей заклик бажанням Я.Качинського заробили бали у внутрішньополітичній боротьбі, наголосивши, що це нашкодить Євро-2012 та відносинам обох держав.

Лідер третьої за чисельністю політичної сили у польському Сеймі Януш Палікот назвав "скандальним та безвідповідальним" заклик лідера PiS.

"Ситуація незручна, бо ми є співорганізаторами Євро-2012. У цьому є якась хитрість, яка межує з підлістю", - сказав політик, якого цитує TVN24.

Представник парламентської партії "Союз лівих демократів" Тадеуш Івінський закликав до розважливості, відзначивши, що Польща повинна боротися за права людей в Україні, в тому числі, в справі Юлії Тимошенко, але "повинна одночасно зберегти холодну кров".

Лідер партії PJN та євродупутат Павел Коваль також закликав до спокійного реагування на те, що діється в Україні.

"Треба пам'ятати про те, якими можуть бути для Польщі наслідки ізоляції України на міжнародній арені. Це ключова річ", - сказав він.

Заяву Я.Качинського також розкритикували депутати від правлячої у країні партії "Громадянська платформа", котрі закликали не змішувати спорт та політику, та радник Президента Польщі Броніслава Коморовського Томаш Наленч, котрий назвав Україну та Польщу "близнюками в контексті Євро-2012".

"Тому якби цей заклик послухали, то Польща була би скаліченою. Бо не можна скалічити одного близнюка... бойкотування матчів в Україні рикошетом вдарило би по Польщі", - сказав радник Б.Коморовського.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні Я.Качинський оприлюднив заяву, в якій закликав бойкотувати Євро-2012 в Україні та розглянути можливість перенесення матчів з українських міст в іншу державу через справу Юлії Тимошенко, котра заявила про її побиття та оголосила голодування.

МЗС Польщі офіційно виступив проти бойкоту Євро-2012, наголосивши, що сама екс-прем'єр закликала своїх прихильників не робити нічого, що може нашкодити Україні. Проти бойкоту виступили також Президент Польщі та глава уряду.