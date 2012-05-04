ОПОРА вважає невдалим кожний п'ятий виборчий округ

Про це йдеться у переданому агентству УНІАН коментарі щодо рішення ЦВК про визначення меж одномандатних виборчих округів на постійній основі.

"Тобто, раніше місто чи район повністю входили до складу округу, а тепер місто поділено між декількома, до округу зараховано мешканців ближніх сіл та селищ. Дана конфігурація є нетрадиційною для ряду громад і завідомо розбиває електоральні групи за ознакою місця проживання. Інша категорія – утворення анклавів, територій, які належать до одного округу, але оточені громадами, що перебувають у складі іншого", - наголошують спостерігачі ОПОРИ.

Таку ситуацію констатують у 7 новоутворених округах (3,1% від загальної кількості). На думку неурядової організації, таким чином, в результаті транспортування виборчої документації та іншого роду логістика буде пролягати через територію іншого округу. 18 округів (8%) утворені невдало з географічної точки зору. За рахунок переформатування вони втратили компактність, а їхню територію розтягнуто до незручних для організації виборів масштабів.

Наприклад, виборчий округ № 60 з центром у місті Волноваха Донецької області тепер об’єднує 5 сільських районів, а його загальна територія становить 6251 кв. км.

Окрему увагу ОПОРА звернула на округи, нові межі яких позитивно чи негативно впливатимуть на кампанії кандидатів, що вже проводять агітаційну діяльність. Так, 19 виборчих округів або 8,4% від загальної кількості утворені у конфігурації, яка допомагатиме чи заважатиме оптимальним результатам кампанії кандидатів.

ОПОРА відзначає, що порушень чинного законодавства під час утворення виборчих округів не було зафіксовано, а кількість виборців у кожному перебуває у допустимих межах відхилення. Втім, результати "нарізки меж" не завжди мають логіку організації якісної виборчої кампанії, а подекуди ускладнюватимуть її проведення.

ОПОРА наголошує, що питання формування постійних виборчих округів слід регламентувати окремим спеціальним Законом "Про територіальну організацію виборів та референдумів", проект якого вже кілька років перебуває на розгляді парламенту. Кількість критеріїв, що повинні застосовуватись для утворення виборчих округів, повинна бути більшою. Зокрема, обов’язковими мають стати принцип територіальної єдності та принцип максимальної компактності. "Процес розробки меж округів має відбуватися з врахуванням пропозицій та за участі представників громадськості", - наполягають громадські активісти.

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Як повідомляв УНІАН, ЦВК на засіданні 28 квітня визначила межі одномандатних виборчих округів, створених на постійній основі.

9 квітня ЦВК затвердила кількість одномандатних виборчих округів у регіонах України.

Зокрема, у Криму створено 10 одномандатних округів, у Вінницькій області – 8, у Волинській – 5, у Дніпропетровській – 17, у Донецькій – 21, у Житомирській – 6, у Закарпатській – 6, у Запорізькій – 9.

В Івано-Франківській області створено 7 округів, у Київській – 9, у Кіровоградській – 5, у Луганській – 11, у Львівській – 12, у Миколаївській – 6, у Одеській – 11, у Полтавській – 8, у Рівненській – 5.

У Сумській області створено 6 виборчих округів, у Тернопільській – 5, у Харківській – 14, у Херсонській – 5, у Хмельницькій – 7, у Черкаській – 7, у Чернівецькій – 4, у Чернігівській – 6.

У Києві буде створено 13, в у Севастополі – 2 одномандатних виборчих округи.

Така кількість округів утворена відповідно до кількості виборців, внесених до Державного реєстру виборців.

Станом на 9 квітня загальна кількість громадян у реєстрі становить 36 млн 253 тис. 147 осіб.