П'яний міліціонер на іномарці врізався в натовп людей на «зебрі»

У Дніпропетровську іномарка врізалася у натовп людей, які переходили дорогу на пішоходному переході, повідомляє ТСН.

Свідки встигли відзняти ДТП на відео, і саме завдяки йому горе-міліціонера швидко затримали. За попередньою інформацією, це - слідчий одного з райвідділів.

"Допомогли затримати свідки. Він був у стані явного алкогольного сп`яніння. Пояснити свої дії був не в змозі", - розповів начальник ДАІ Дніпропетровська Сергій Волчков.

Від перевірки на алкоголь міліціонер відмовився. За рух на червоне світло, перетин подвійної суцільної смуги та втечу з місця ДТП водієві загрожує дві з половиною тисячі гривень штрафу та позбавлення прав на рік.

Правоохоронці закликають потерпілих звернутися із заявами в міліцію - тоді покарання буде значно суворішим.