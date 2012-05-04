П'яний міліціонер на іномарці врізався в натовп людей на «зебрі»
08:23, 04 травня 2012Політика
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Водій, збивши жінку з дитиною та чоловіка, навіть не пригальмував.
У Дніпропетровську іномарка врізалася у натовп людей, які переходили дорогу на пішоходному переході, повідомляє ТСН.
|Очевидці зняли ДТП на відео
"Допомогли затримати свідки. Він був у стані явного алкогольного сп`яніння. Пояснити свої дії був не в змозі", - розповів начальник ДАІ Дніпропетровська Сергій Волчков.
Від перевірки на алкоголь міліціонер відмовився. За рух на червоне світло, перетин подвійної суцільної смуги та втечу з місця ДТП водієві загрожує дві з половиною тисячі гривень штрафу та позбавлення прав на рік.
Правоохоронці закликають потерпілих звернутися із заявами в міліцію - тоді покарання буде значно суворішим.
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