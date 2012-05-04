ЗМІ: Тимошенко дійсно голодує, але заяву не пише спеціально

Нагадаємо, екс-прем'єр оголосила голодування на знак протесту проти того, що її нібито побили співробітники колонії під час перевезення в харківську лікарню (вони це категорично заперечують).

«Вона дійсно голодує, лише п'є воду, яку їй щодня передають родичі, - сказав Власенко. - Вона дуже сильно схудла, практично не пересувається і весь час лежить. Керівництво колонії кілька разів спілкувалося з нею щодо примусового годування, але хочу нагадати, що такі дії, згідно з європейською Конвенцією про права людини, розцінюються як тортури. Про вихід з голодування вона поки не заявляла», пише «Сегодня».

Про те, що Тимошенко поки не збирається завершувати свій голодний протест, заявила вчора її дочка Євгенія, якій дозволили провідати маму в Качанівській колонії.

Офіційно тюремники, які раніше стверджували, що Леді Ю. насправді не голодує, а як доказ наводили аргумент, мовляв, її холодильник забитий їжею, сьогодні ситуацію коментують коротко. «Тимошенко не писала заяви про голодування», - сказав нам спікер харківського облуправління Держпенітенціарної служби Юрій Чумак.

Однак неофіційно тюремники визнають: Юля дійсно нічого не їсть. «А заяв про початок голодовки, як це роблять в таких випадках, вона і справді не писала, тому що розуміє: це дасть право годувати насильно. Але в будь-якому випадку померти їй не дамо», - повідомили джерела у Держпенітенціарній службі.

Сама процедура примусового годування виглядає наступним чином: у стравохід у'вязненого через роторозширювач вводять зонд, за яким невеликими порціями вливають поживну суміш. Вона складається з манки або вівсянки, молока, м'яса, тваринних жирів, яєць, цукру і аскорбінової кислоти. Як пояснили тюремники, рішення про початок такого годування приймають у випадку, якщо людина вже на межі виснаження, і лише після вердикту медкомісії.