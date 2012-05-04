Опитування: рейтинг БЮТ-ФЗ став вищим, ніж у Регіонів

Київський міжнародний інститут соціології оприлюднив результати ще одного соцопитування, яке на відміну від проведеного КМІС протягом 12-24 квітня – проводилося за списком партій, в якому ВО «Батьківщина» і Партія «Фронт змін» представлені як одна об`єднана політична сила.

Отже, згідно з результатами опитування, якщо б вибори до Верховної Ради проходили наприкінці квітня, у голосуванні найімовірніше взяли б участь близько 55% виборців України, а найбільше прихильників мали б такі партії та об’єднання:

Всеукраїнське об`єднання «Батьківщина» (Ю.Тимошенко, А.Яценюк) – 15,9% та Партія регіонів (М. Азаров, С.Тігіпко) – 15,6%;

Наступні три місця посідають: партія «УДАР Віталія Кличка» – 5,9%, Комуністична партія України (П.Симоненко) – 4,7%, Всеукраїнське об`єднання «Свобода» (О.Тягнибок) – 2,8%, Партія Наталії Королевської „Україна — Вперед!“ – 2,3%;

Ще дві політичних сили мали не менше одного відсотка прихильників: партія «Громадянська позицiя» (А. Гриценко) – 1,7% та Народна партія України (В. Литвин) – 1,2%.

Опитування проводилося протягом 14-26 квітня 2012 року. Методом інтерв`ю опитано 2038 респондентів, що мешкають в усіх областях України (включно з містом Києвом) та в Криму за стохастичною вибіркою, репрезентативною для населення України віком від 18 років.

Статистична похибка вибірки (з імовірністю 0.95 і за дизайн-ефекту 1.5) не перевищує 3.3% для показників близьких до 50%, 2,8% - для показників близьких до 25%, 2,0% - для показників близьких до 10%, 1,4% - для показників близьких до 5%.