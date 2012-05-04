Апеляцію Луценка суд розглядатиме 8 травня
12:11, 04 травня 2012Політика
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8 травня о 10.00 відбудеться засідання Апеляційного суду Києва, на якому буде розглянуто скаргу Юрія Луценка на вирок Печерського суду.
|Луценко не змирився з вироком
Про це УНІАН повідомили у прес-службі партії «Народна самооборона».
Слухатиме справу суддя Апеляційного суду Києва Іван Рибак.
Раніше судове засідання з розгляду скарги Ю.Луценка було призначено на 15 травня 2012 року, зазначається в повідомленні.
Адреса суду: вул. Солом’янська, 2-А.
Як повідомляв УНІАН, 27 лютого 2012 року Печерський райсуд Києва засудив колишнього міністра внутрішніх справ до 4 років позбавлення волі з конфіскацією майна (643 тис. грн. компенсації МВС за завдані збитки), з позбавленням права обіймати керівні посади і рангу державного службовця.
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