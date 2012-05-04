Апеляцію Луценка суд розглядатиме 8 травня

Про це УНІАН повідомили у прес-службі партії «Народна самооборона».

Слухатиме справу суддя Апеляційного суду Києва Іван Рибак.

Раніше судове засідання з розгляду скарги Ю.Луценка було призначено на 15 травня 2012 року, зазначається в повідомленні.

Адреса суду: вул. Солом’янська, 2-А.

Як повідомляв УНІАН, 27 лютого 2012 року Печерський райсуд Києва засудив колишнього міністра внутрішніх справ до 4 років позбавлення волі з конфіскацією майна (643 тис. грн. компенсації МВС за завдані збитки), з позбавленням права обіймати керівні посади і рангу державного службовця.