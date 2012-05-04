Богатирьова розповіла, чому вона їздила у бутик Louis Vuitton на службовому авто

Про це вона розповіла в інтерв'ю журналу «Корреспондент»

Вирішивши охарактеризувати свій стиль життя, Раїса Богатирьова заявила, що у неї «все життя-робота».

«Я працюю по 20 годин, це всі бачать. Мої підлеглі тільки прийшли на роботу, а я вже там. Вони давно пішли, а я ще близько опівночі телефоную і уточнюю робочі моменти. У мене всі суботи робочі», - сказала Богатирьова.

У відповідь на репліку, що при цьому вона сучасна жінка і любителька дорогих модних брендів, Louis Vuitton і Chanel, Богатирьова відповіла, що вона звичайно цікавиться тенденціями і не вважає це непристойним.

«Якщо ви натякаєте на моє відвідування магазину Louis Vuitton, яке зняв депутат Олег Ляшко, то я шкодую, що він не зайшов у магазин. Тоді він побачив би, що ми нічого не купували », - додала вона.

«Ми поверталися з відрядження - розглядали можливість відкриття перинатального центру в одному з найстаріших установ країни, клініці Грищенко в Харкові. Так от, ми їхали додому. Машина була службова, тому що мене забирали з аеропорту. Я недалеко там живу, ось я і кажу, що треба заїхати в магазин, оскільки мене попросили передати гроші за подарунок, який там брали», - розповіла Богатирьова.

Вона також зазначила що мала розмову з Януковичем з цього приводу.

«Я спілкувалася з ним (Януковичем) щодо ситуації в цілому, а потім він каже мені:" Ти читала, що написали? ". Я пояснила йому, що і як», - розповіла Богатирьова.