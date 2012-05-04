Власенко: Тимошенко не просила про новий огляд німецькими лікарями

Про це в коментарі кореспондентові УНІАН заявив захисник Ю.Тимошенко, народний депутат України Сергій Власенко.

За його словами, станом на 17.00 3 травня від Ю.Тимошенко не було жодних подібних звернень. «Що далі відбувалося, я не знаю», - зазначив захисник.

С.Власенко також наголосив, що станом на вчора Ю.Тимошенко навіть не знала, що до неї сьогодні приїдуть німецькі лікарі.

Він підкреслив, що Ю.Тимошенко не довіряє спеціалістам Міністерства охорони здоров’я України.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 4 травня, прес-служба Державної пенітенціарної служби України поширила повідомлення про те, що в колонії працює міжнародна медична комісія за участю українських і німецьких лікарів, тому захисникам Сергію Сасу і Євгенії Тимошенко було рекомендовано перенести зустріну з Ю.Тимошенко на інший час.