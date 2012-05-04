Пшонка визнає, що Тимошенко голодує

16:50, 04 травня 2012
Політика
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Генпрокурор запевняє, що ускладнень зі здоров’ям Тимошенко немає.

Віктор Пшонка

Генеральний прокурор України Віктор Пшонка визнав, що екс-прем’єр-міністр Юлія Тимошенко в останні дні вживає лише соки і воду.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні на брифінгу в Києві.

Але «ускладнень з її здоров’ям немає», додав В.Пшонка.

При цьому він сказав, що Ю.Тимошенко заявила персоналу Качанівської колонії, що вона не голодує.

«Коли Юлію Тимошенко запитали, голодує вона чи ні, вона сказала: «Я не голодую», - заявив В.Пшонка.

Разом з тим він пояснив, що для людини, яка в місцях позбавлення волі оголошує про голодування, існують певні процедури та умови, зокрема цю особу «поміщують в окрему камеру, забирають холодильник, здійснюють нагляд». Крім того, як додав генпрокурор, від особи, яка голодує, повинна надійти відповідна офіційна заява.

При цьому В.Пшонка зауважив, що Ю.Тимошенко перебуває в камері не одна, а ще з двома засудженими жінками, «і вся їжа знаходиться в холодильнику».

Як повідомлялося, Ю.Тимошенко 20 квітня оголосила голодування на знак протесту проти жорстокого поводження і застосування фізичної сили під час примусової госпіталізації в харківську лікарню.

Захисник екс-прем’єра, народний депутат України Андрій Кожем’якін заявив, що Ю.Тимошенко спеціально не писала ніяких заяв про початок голодування, щоб «стосовно неї не було насильства», зокрема, примусового годування.

 

 

 

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