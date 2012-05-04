Експерт: Путін погрожує Януковичу

Таку думку кореспонденту УНІАН висловив директор польсько-української фундації PAUCI Ян Пєкло.

«Це може свідчити про те, що Путін готується до сценарію, що незабаром Янукович перестане керувати в Україні, а до влади може прийти опозиція, з якою йому було б тоді легше домовитися та працювати», - сказав він.

Експерт нагадав, що Росія намагається втягнути Україну в створюваний нею Митний союз та отримати контроль над українською газотранспортною системою, проти чого виступає нинішня влада.

На його думку, слова В.Путіна про Ю.Тимошенко В.Янукович може сприйняти як «погрозу пальцем».

«Якщо ти не хочеш цього зробити, то коли опозиція прийде до влади – і ми, наприклад, допоможемо їй у цьому, - то вони це зроблять», - припустив Я.Пєкло.

Як повідомлялося, 3 травня прем'єр і обраний Президент РФ Володимир Путін заявив, що Росія могла б прийняти на лікування Ю.Тимошенко, якби це дозволила українська влада.